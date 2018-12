Inaugurato il point "L'Europa che ti serve". Benifei: "Vogliamo partire il prima possibile"

La Spezia - Il taglio del nastro ha sancito l'inaugurazione del point informativo sull'Unione europea promosso dall'europarlamentare spezzino Brando Benifei, in Via Cavallotti 33.

"I cittadini si chiedono a cosa serva Europa, per questo abbiamo chiamato questo punto "L'Europa che ti serve". Abbiamo scelto un giorno infrasettimanale per l'inaugurazione - ha spiegato Benifei - perché abbiamo voglia di partire il prima possibile. Il 29 dicembre ci rivedremo tutti insieme per gli auguri e da gennaio inizieremo con le attività vere e proprie. Nel frattempo qua si potranno trovare una connessione wi fi gratuita e materiali informativi sull'operato dell'Unione europea".



Prima della cerimonia del taglio del nastro Marta Michelis, presidente della sezione spezzina della Gioventù federalista europea e Luca Mastrosimone, per conto dell'Ufficio del Parlamento europeo di Milano, hanno letto due messaggi di sostegno all'iniziativa.