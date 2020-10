In consiglio sembra già tempo di campagna elettorale

La Spezia - Quattro ore abbondanti di consiglio comunale per approvare delibere di bilancio, rispondere a due question time di stampo sanitario e a qualche interpellanza, posticipare la discussione di una mozione e respingere l'urgenza di un'altra. Nel mezzo tante, troppe occasioni di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, di critiche al governo o alla Regione oppure, ovviamente a parti invertite, di esaltarne l'operato. Ore di stucchevole faziosità, introdotte da un inno d'Italia il cui significato non potrebbe essere stato meno ascoltato e intervallate da infinite votazioni nominali, rallentate da connessioni ballerine e da microfoni che sembrano posseduti. Evidentemente la fine della campagna elettorale per le elezioni regionali è stata solamente il momento di inizio di una nuova rincorsa verso le prossime elezioni politiche e amministrative. E il momento, sotto il profilo sanitario, economico e sociale, non aiuta certo ad affrontare le questioni politiche con lucidità. Anche se dovrebbe essere proprio la motivazione principale per farlo.



Nel primo dei due question time Federica Pecunia ha chiesto delucidazioni sull'esplosione dei casi all'interno della Rsa Mazzini, la struttura gestita da Kcs dove i contagi hanno superato abbondantemente le 30 persone.

L'assessore alle Politiche sociali, Giulia Giorgi, ha spiegato come Asl e amministrazione comunale stiano monitorando da vicino la gestione del cluster: "Sono stati consegnati Dpi aggiuntivi e sono stati visitati tutti i pazienti, che sono asintomatici. C'è la presenza fissa di un Gsat con un medico e un infermiere fissi e sono stati organizzati percorsi e aree per isolare gli ospiti più a rischio".



Massimo Caratozzolo ha invece chiesto contezza delle problematiche di posti letto e personale emerse negli ultimi giorni all'interno della struttura complessa di Ortopedia, ma stando alla risposta tecnica che Asl 5 ha affidato all'assessore Gianmarco Medusei il persona le e l'organizzazione rispettano i livelli assistenziali previsti.



Nel rispondere all'interpellanza dei consiglieri di opposizione sulle motivazioni dei rattoppi di cemento e asfalto che sono spuntati nelle ultime settimane in alcuni punti della pavimentazione di arenaria del centro storico, l'assessore Luca Piaggi ha chiarito che si tratta di "interventi del tutto temporanei, fatti in conglomerato bituminoso per poi procedere con la posa delle lastre di arenaria quando le temperature saranno più elevate e quando ci sarà la fornitura di pietra, dopo i problemi dovuti alla lunga chiusura delle cave".



Invertito l'ordine dei lavori si è passati alla discussione delle delibere tecniche e di bilancio, con pochissimi spunti di vero dibattito.

Col passare del tempo è divenuto sempre più chiaro che la mozione presentata da Caratozzolo sull'inquinamento prodotto dalla navi da crociera sarebbe scivolata alla seduta successiva, mentre Pecunia e Dina Nobili chiedevano di affrontare il tema della sospensione di ferie e permessi al personale sanitario da parte di Alisa tramite una mozione urgente che è stata presa in considerazione verso la fine della serata. E a pronunciarsi contro l'urgenza per la discussione del documento è stato il sindaco Pierluigi Peracchini, sostenendo la necessità di verificare la notizia e promettendo di interessarsi al più presto dell'argomento, sottolineando però l'impossibilità di discutere senza cognizione giuridica.