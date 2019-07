In arrivo Di Maio e Salvini, luci della politica puntate su Spezia e Montemarcello

La Spezia - Si prospettano 48 ore di super lavoro per le forze dell'ordine spezzine già alle prese con l'impegnativa attività quotidiana sul territorio. Fra domani e sabato sono infatti attesi i due vicepremier del Governo Conteù, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con la Questura già impegnata nella predisposizione di tutti i piani di sicurezza previsti per gli spostamenti delle alte cariche dello Stato.



La presenza del leader del Movimento 5 Stelle e ministro del Lavoro è confermata per sabato 13 luglio in Sala Dante alla Spezia per l'incontro con portavoce sul territorio e attivisti. La sua visita rientra all'interno del ricco programma della festa Cinquestelle che si terrà a Falconara dove fra domani e domenica arriveranno deputati, senatori, sottosegretari, consiglieri regionali ed esponenti locali.



Possibile, ma non ancora certo, l'arrivo di Matteo Salvini, atteso alla kermesse “Liguria d'Autore” che prende il via questa sera a Montemarcello. Il vicepremier ministro dell'Interno e leader della Lega potrebbe sbucare nel borgo amegliese domani sera oppure sabato, contribuendo così a concentrare ulteriormente le attenzioni mediatiche sulla nostra provincia.