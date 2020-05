Il viceministro Antonio Misiani in conference call, organizza il PD

La Spezia - "Organizzata dal Coordinamento provinciale del Pd La Spezia, si è svolta nella mattinata di oggi venerdì 22 maggio una conference call tra il Viceministro dell’Economia Antonio Misiani e i vertici delle più importanti organizzazioni imprenditoriali e sindacali del territorio. All'incontro ha partecipato il Vicesegretario nazionale del Partito Democratico, Andrea Orlando.



L'occasione è stata particolarmente utile per fare il punto con il rappresentante del Governo circa le maggiori criticità economiche e sociali aperte sul territorio spezzino. Tra i molti temi toccati, particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di rendere più fluidi e veloci i trasferimenti a cittadini, famiglie e imprese della grande massa di risorse stanziate dal governo. Su questo punto, il Viceministro ha illustrato alcuni dei correttivi introdotti dalle ultime misure, che serviranno a eliminare i “colli di bottiglia” ancora presenti.



Un’attenzione particolare è stata dedicata al settore del turismo e al vasto fronte di imprese commerciali ad esso collegate, per le quali si profila una stagione di gigantesca problematicità, rispetto alla quale, come ha sottolineato Orlando, i pur importanti incentivi previsti dal Governo con il bonus vacanze rischiano di non essere sufficienti se non accompagnati da un’incisiva azione di marketing del territorio, rivolta in particolare alle famiglie italiane, e che spetta al sistema regionale organizzare, coinvolgendo il tessuto delle comunità locali.



Infine, particolare evidenza è stata assegnata al questione dei collegamenti e dei trasporti, sulla quale incidono negativamente tanto il dissesto di alcuni degli assi viari locali, quanto il ritardo di opere attese da anni. Insieme a questo, il finanziamento da parte del Governo di un ulteriore lotto di lavori per la nuova ferrovia Pontremolese, ha dato spunto per centrare l’attenzione sul rilancio della funzione portuale e logistica della nostra provincia.



Il Coordinamento provinciale del Pd La Spezia si sente impegnato a tenere aperto il confronto con le rappresentanze del mondo dell’impresa e del lavoro, su tutti i temi che riguardano la ripresa nostro territorio, favorendo quanto più possibile il raccordo tra i problemi di scala locale e le iniziative del governo nazionale"



Coordinamento Provinciale PD La Spezia