Il totiano Teja: "Plaudo l'iniziativa della Caritas al Montagna"

La Spezia - "Oggi (ieri, ndr) è il giorno dell’Immacolata, giornata che per tradizione ci proietta direttamente verso il santo Natale. È la festività più importante dell’anno per i cristiani e un momento significativo per tutti, durante il quale riscopriamo gli affetti e l’importanza della solidarietà si fa sentire più forte. Dovrebbe essere questo lo spirito intrinseco del Natale: la vicinanza e l’aiuto verso il prossimo, soprattutto verso coloro che soffrono o si ritrovano soli ad affrontare la vita. È per questo che plaudo all’iniziativa di Caritas, Comune della Spezia e Fondazione Carispezia: la locanda Il Samaritano, alloggi per gli emarginati, un riparo caldo per affrontare il freddo dell’inverno. Un supporto che Caritas non ha fatto venire meno, nemmeno in un periodo complesso come questo". Così il consigliere di Cambiamo! Oscar Teja commenta l'inaugurazione della Locanda del Samaritano, presso l'ex galoppatoio cittadino.



"A mio avviso non dovrebbero mai venire meno certi punti di riferimento: la solidarietà dovrebbe rimanere un pilastro della nostra società. Eppure pare proprio che nonostante la crisi internazionale, sociale e sanitaria che stiamo attraversando si stiano perdendo di vista le regole basilari della comunità e della convivenza - aggiunge il consigliere - Si sta smarrendo la nostra umanità proprio nel momento in cui, al contrario, dovrebbe rafforzarsi: ci si dovrebbe sostenere a vicenda, per poter guardare al futuro con più serenità. Mi auguro che presto la tendenza si inverta, così da poterci ritrovare uniti ad affrontare le prossime sfide che ci attendono".