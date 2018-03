Il tagliandino antifrode e tutte le novità del Rosatellum

L'Italia torna alle urne, questa volta in una sola giornata. Quello che c'è da sapere prima di recarsi al seggio, sgomberando il campo sui tanti dubbi derivati dalla nuova legge elettorale.

La Spezia - Avete sentito parlare del cosiddetto "tagliandino antifrode" della scheda elettorale? Sul web si è scatenato un vero e proprio allarme visto che senza di esso il voto sarà annullato. E' una delle diverse novità di questa tornata elettorale ed è giusto che i cittadini le conoscono con precisione prima di recarsi alle urne. Innanzitutto prima di inserire le due schede di Camera dei Deputati e Senato nell'urna, dovrete farvi staccare dal presidente di seggio o dagli scrutatori il bollino che troverete attaccato ad esse. Sopra c'è un codice alfanumerico che verrà applicato su una appendice di ciascuna scheda. Al momento della consegna delle schede agli elettori, i presidenti dovranno far prendere nota del codice sulle liste elettorali. Ecco perché, quando uscirete dalle cabine proposte al voto, non dovrete inserire le schede nelle urne, ma consegnarle al presidente di seggio che dovrà prima controllare che il codice corrisponda a quello annotato. Subito dopo staccherà l'appendice contenente il codice, infine inserirà le schede nelle urne. Attenzione perché se vi presenterete con la scheda non chiusa a dovere, dovrete tornare in cabina a chiuderla. Solo allora vi verrà staccato il tagliandino antifrode e si procederà all'ultimo atto, quello dell'inserimento dell'urna. L'appendice con il codice non va staccata, pena l'annullamento della scheda e del voto. Seavete tempo potete anche leggervi con calma le istruzioni per l'uso stampate su ogni scheda, altra novità di questa legge elettorale già di per sè assolutamente inedita.



Come votare, cosa votare. Tutto questo è l'elemento di novità, accanto alle necessità consuete: il documento d'identità valido, la tessera elettorale non completa per i timbri degli scrutatori. Chi non l'avesse si rivolga al proprio comune che nel giorno del voto apre uno sportello apposito, senza soste. Una volta al seggio, dovrete consegnare tessera e documento e dovrete poi firmare il registro degli aventi diritto: avrete in mano una matita compilativa e una scheda per ogni voto. E a proposito di voto, non dovrete dimenticare che non è possibile il disgiunto: non potrete cioè votare al proporzionale per un partito e per un candidato di un altro schieramento all'uninominale. Se volete dare un voto a un partito in particolare fate una croce sul partito scelto, a quel punto è superfluo fare una croce anche sul candidato uninominale collegato. Se volete dare un voto a tutta la coalizione ma senza fare una scelta precisa, potete fare una croce solo sul candidato uninominale dello schieramento preferito. Il voto andrà al candidato per la parte maggioritaria, mentre per quel che riguarda la parte proporzionale sarà 'ripartito' ai diversi partiti in base alle percentuali nazionali. Per chi ha le idee chiare su un partito, dunque, è consigliabile fare una sola croce sul simbolo scelto.