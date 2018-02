Il taccuino elettorale di lunedì e martedì

La Spezia - Nuovi appuntamenti elettorali in vista della chiamata alle urne del 4 marzo. Domani lunedì 19 febbraio, l’agenda elettorale di Massimo Caleo, candidato alla Camera nel collegio della Spezia, prevede tra gli altri tre importanti appuntamenti. Alle 7,30 Caleo sarà davanti ai cancelli dell'Oto Melara per far conoscere a operai, tecnici e impiegati i punti del suo programma con un volantinaggio. Alle 17.30 è in programma l’incontro sui temi del turismo e dei nuovi distretti con le associazioni del settore e i cittadini, sarà presente anche Juri Michelucci. Si terrà nel salone delle Cantine Luna in via Palvotrisia 2 a Castelnuovo Magra. Finale alle 20,30 a Sestri Levante - comune genovese che rientra nel collegio spezzino - dove Massimo Caleo assieme a Michelucci incontreranno le associazioni del territorio.



Domani, lunedì 19 febbraio dalle ore 18.30 a Sarzana presso il Bar Principe (Via della Pace, 1), il Presidente Giovanni Toti parteciperà all'incontro con i candidati della coalizione di centrodestra.

Saranno presenti Manuela Gagliardi, candidata nell'uninominale alla Camera, e Stefania Pucciarelli, candidata nell'uninominale al Senato.

Saranno altresì presenti anche i capilista dei partiti della coalizione: nel collegio plurinominale per la Camera, Lorenzo Cassinelli (FI), Stefano Balleari (FdI) e Andrea Costa (NcI), nel collegio plurinominale per il Senato, Sandro Biasotti (FI), Giulia Bongiorno (Lega), Antonio Opicelli (FdI) e i candidati locali nelle liste plurinominali alla Camera, Patrizia Saccone (FI), Maria Grazia Fria (FdI), Lorenzo Viviani (Lega).



Lunedì 19 febbraio alle 21 si terrà un'niziativa al Centro Allende di Potere al Popolo. Saranno presenti i candidati spezzini incontrano Renzo Ulivieri e Paolo Sollier con Massimo Lombardi, coordina Paolo Magliani.



Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia'nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), martedì 20 febbraio incontrerà i cittadini a Brugnato, alle 18.00, presso il Centro congressi 'C. Vitale' (Circonvallazione Nord 6) e, alle 21.00, a Calice al Cornoviglio, presso il ristorante Stella Alpina.