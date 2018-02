Il taccuino elettorale di domenica 25 febbraio

La Spezia - Ecco il taccuino elettorale per domeni e i prossimi giorni. Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), domani, domenica 25 febbraio, alle 10.00 sarà a Monterosso in occasione dei 400 anni del Convento dei Padri Cappuccini. Alle 11.30 sarà ad Ameglia, al Bar Mirò, per un aperitivo al quale prenderà parte anche il presidente Giovanni Toti. Alle 13.00, sempre con Toti, Costa farà tappa al Bar Costa di Lerici. Alle 16.00 il candidato sarà a Vezzano al centro sociale di Via Verdi. In seguito, alle 17.00 Costa raggiungerà l'Hotel Bristol di Genova per l'incontro pubblico con i candidati di 'Noi con l'Itala', al quale prenderà parte l'onorevole Raffaele Fitto, leader nazionale di 'Direzione Italia'.

Lunedì 26 febbraio Andrea Costa prenderà parte al 'Riviera tour' con il presidente Toti e i candidati del centrodestra. Sarà alle 15.00 a Deiva Marina, all'Hotel Caravella; alle 16.00 a Moneglia, al Bar gelateria Nettuno; alle 18.00 a Sestri Levante al Bar Caffé Tritone; alle 20.30 a Casarza Ligure all'Auditorium Sottanis. Inoltre, alle 17.00, il candidato farà tappa a San Pietro Vara (Varese Ligure) per un incontro con la cittadinanza nella sala parrocchiale. Chiuderà la giornata una cena con simpatizzanti e sostenitori ad Ameglia.

Domani Manuela Gagliardi, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale locale, sarà alle 10:00 a Riccò del Golfo, per una colazione al bar col sindaco Loris Figoli e i cittadini. Alle 11:30 Gagliardi sarà ad Ameglia, insieme al Presidente Giovanni Toti e all'altra candidata Stefania Pucciarelli, per un aperitivo con amici e simpatizzanti al Bar Mirò, di via Cafaggio 104. Alle 13:00 parteciperà ad un aperitivo a Lerici, al Bar Costa di Piazza Garibaldi 3, insieme al sindaco Leonardo Paoletti, ai cittadini e al presidente Toti.

Ad entrambi gli incontri di Ameglia e Lerici parteciperanno Giovanni Toti e i candidati capilista dei partiti della coalizione: nel collegio plurinominale per la Camera, Lorenzo Cassinelli (FI), Stefano Balleari (FdI) e Andrea Costa (NcI), nel collegio plurinominale per il Senato, Sandro Biasotti (FI) oltre ai candidati locali nelle liste plurinominali alla Camera Lorenzo Viviani (Lega), Patrizia Saccone (FI) e Maria Grazia Fria (FdI). Sarà presente anche la candidata per la lega al collegio uninominale del Senato Stefania Pucciarelli.

Stessa squadra anche alle 15 che sarà a Vezzano Ligure, per un incontro coi cittadini al centro sociale di via Verdi 29 insieme ai candidati locali della coalizione di centrodestra.



Incontri anche per Liberi e Uguali. I candidati di Liberi e Uguali saranno impegnati sabato nel gazebo allestito in Via del Prione dalle 16 alle 18 e 30, mentre la domenica in Corso Cavour al solito orario. Iniziative di volantinaggio anche a Sarzana e San Terenzo.