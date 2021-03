Il sottosegretario Costa positivo al Covid: "Sono in isolamento in un hotel di Roma, lavoro da qui"

La Spezia - “Nelle ultime ore ho appreso di aver contratto il Covid, così come era già accaduto in passato ad altri esponenti delle Istituzioni, a seguito di uno screening di routine programmato precedentemente. Mi sono posto immediatamente in isolamento e sono in un Covid Hotel a Roma". É quanto dichiara in una nota il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che aggiunge: "I miei collaboratori, risultati negativi al tampone, sono comunque in isolamento fiduciario. Sto bene, ho solamente qualche leggero sintomo e sto continuando a lavorare da remoto. Sono in contatto telefonico costante con i colleghi e gli uffici del Ministero. Raccomando a tutti la massima prudenza, perché, pur avendo rispettato tutte le necessarie misure di sicurezza, ho contratto il virus: il rischio del contagio è sempre alto e non bisogna mai abbassare la guardia”.



“Da oggi - ha aggiunto nel pomeriggio - potremo utilizzare anche il vaccino monodose di Johnson & Johnson. Uno strumento in più per combattere il Covid e proteggere la vita e la salute dei nostri cittadini. Un'ottima notizia che ci permette di guardare al futuro con più speranza e serenità. Il parere positivo dell’Ema rappresenta un ulteriore fondamentale passo in avanti nel processo di accelerazione della campagna vaccinale”.