Il sindaco dà forfait, la commissione sull'Estate spezzina è da rifare

La Spezia - Nonostante il clima decisamente autunnale delle ultime settimane, nel corso del pomeriggio a Palazzo civico si è parlato dell'ultima Estate spezzina. L'occasione è stata la seduta della commissione Controllo e garanzia, per l'audizione del sindaco Pierluigi Peracchini e del dirigente alla Cultura, così come richiesto dal commissario Luigi Liguori. Peccato, però, che il sindaco non sia ancora rientrato dalla trasferta in Cina e che quindi gli aspetti politici della vicenda siano rimasti di fatto senza risposta. Un'assenza, quella del primo cittadino, che ha reso la commissione pressoché inutile. Si poteva rinviare la seduta? Oppure la comunicazione del forfait di Peracchini è arrivata quando ormai era troppo tardi? Maggioranza e opposizione, come è per prassi, si rimbalzano le responsabilità.



In apertura di lavori la presidente Dina Nobili ha dato la parola a Liguori che ha ripercorso l'iter che ha portato all'organizzazione di SpIn, la rassegna con sei eventi gratuiti che ha caratterizzato l'estate scorsa.

"Dopo aver affidato in maniera diretta la direzione artistica a BluesIn - ha ricordato il commissario - è stato presentato il programma dei concerti e poi si sono accumulate spese su spese a carico del Comune. Sono stati spesi ben 6mila euro per il facchinaggio, 24mila per la security, oltre 40mila per le luci... La domanda è: come mai sono stati spesi così tanti soldi?".



"Non posso rispondere sull'opportunità di queste spese - ha replicato il dirigente Massimiliano Curletto -, si tratta di una scelta politica. L'ammontare complessivo delle spese era previsto in bilancio. Sono passato alla Cultura tra aprile e maggio e il Comune aveva deciso di affidare direttamente l'incarico all'organizzatore, a differenza degli anni precedenti, e di proporre concerti gratuiti, cosa che ha portato a muovere 40mila persone, mentre l'anno prima erano state 10mila. Le voci di spesa sono tutte sotto soglia e sono state affidate dall'amministrazione dopo aver svolto indagini di mercato. Purtroppo è normale che i costi finali siano il doppio del cachet, a causa dell'entrata in vigore di norme sempre più stringenti per la sicurezza. Anche i bagni chimici hanno un numero minimo...

Il sindaco ha scelto di non mettere a bando l'intera organizzazione per poter condividere la scelta degli artisti e avere un maggiore controllo sull'intera vicenda. Come sempre a me è stato dato un obiettivo con un budget e io ho applicato le normative nei tempi previsti".

"Sono state fatte scelte con leggerezza e spavalderia - ha dichiarato Liguori, riferendosi evidentemente a quelle del sindaco - e la spesa è decisamente superiore rispetto agli anni precedenti".

"E' vero - ha proseguito Curletto -, ma anche il ritorno. Bisogna tenere conto anche della ricaduta sul tessuto economico, dell'effetto moltiplicatore che hanno avuto le sei date per le attività cittadine".



Sauro Manucci e Marco Frascatore, commissari di maggioranza, hanno invece difeso l'operato dell'amministrazione, complimentandosi per l'esito della rassegna SpIn.

"Sono stupito dal fatto che si critichi un'estate spezzina con una marea di visitatori - ha detto Manucci -, ben 40mila persone che hanno anche fatto lavorare bar e ristoranti. E se non ricordo male una parte dei costi è stata coperta dagli sponsor (85mila euro, Ndr)".

"Vorrei capire qual è il danno al Comune - ha aggiunto Frascatore -, anzi, semmai l'Estate spezzina è stata un valore aggiunto per la città. In tanti sono venuti da fuori città e nonostante le molte presenze il sistema di sicurezza si è mostrato all'altezza".



Guido Melley non ha messo in discussione i numeri, ma ha proposto che l'amministrazione affidi l'organizzazione per un periodo pluriennale e che venga realizzato un programma più ampio "che non bruci in sei eventi tanti soldi".

"Mi convince l'idea di dotarsi di una regia e di non affidare tutto chiavi in mano a un soggetto privato. Sono invece meno sicuro della qualità degli artisti e sottolineo che sono somme notevoli quelle messe in campo. Eppure la città non ha vissuto una vera estate spezzina, non c'è stato un calendario di eventi che coinvolgessero tutti i quartieri, come accadeva in passato. Non dimentichiamo che abbiamo strutture come l'anfiteatro di Viale Alpi, lasciato a marcire da tempo".

"Se ci sono stati 40mila spettatori - è intervenuto Massimo Caratozzolo - ci sono state più di 5mila persone per ogni evento: si sarebbe dovuta interpellare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza... cosa che non mi risulta sia stata fatta. Inoltr la rassegna è stata presentata con una spesa di 130mila euro, 30mila dei quali provenienti dalla sponsorizzazione di Iren. Invece in totale ne sono stati spesi 290mila, e senza la possibilità di scaricare l'Iva perché gli eventi erano gratuiti. Tornerei indietro, all'affidamento di tutto con un bando, lasciando il rischio di impresa agli organizzatori e stabilendo una somma di denaro a monte".

"Mi risulta che il Comitato provinciale sia stato riunito", ha ribattuto Curletto ribadendo di aver sostenuto le spese rimanendo all'interno del budget che gli era stato affidato.



"Alcune questioni sono di carattere politico e il dirigente non può risponderci, propongo un nuovo passaggio in commissione con il sindaco, che è anche assessore alla Cultura", ha proposto Paolo Manfredini, mentre Patrizia Saccone ha fatto notare come tra le carte fossero presenti verbali della Commissione comunale per gli spettacoli, successivi alle determine di affidamento di alcuni servizi.

"Questo si spiega perché a pochi giorni dagli spettacoli vengono svolti sopralluoghi che possono richiedere variazioni, soprattutto per quello che riguarda il personale per la sicurezza che viene richiesto dalla Questura", ha concluso Curletto.