Il sindaco Peracchini a Orlando: "Slargo Escrivà è diventato l’ombelico della sinistra spezzina”

La Spezia - Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini risponde alle dichiarazioni dell’onorevole Andrea Orlando:“Può sembrare incredibile, ma tutto è possibile sotto il cielo della sinistra italiana: ad esempio che Slargo Escrivà diventi il nuovo ombelico del mondo, mentre sulle questioni serie della nostra Città tutto taccia. Sono due i temi caldi all’ordine del giorno, l’ospedale Felettino e la centrale Enel, eppure da Roma il numero due del partito oggi al governo del Paese pensa ad uno slargo la cui intitolazione ha rispettato alla lettera il regolamento della toponomastica che, a scanso di equivoci, è stato deliberato dal Consiglio Comunale nel 2012, durante il primo mandato del sindaco Federici".



"Mi spiace non aver visto l’ex Ministro Orlando in piazza per la manifestazione a favore dell’Ospedale Felettino - scrive il sindaco -: c’eravamo tutti a metterci la faccia e rimboccarci le maniche per smuovere il grande impasse causato dalla firma della Giunta Burlando di un contratto di appalto all’unico partecipante alla gara a cui viene dato in permuta anche il Sant’Andrea a dieci giorni dalle elezioni regionali del 2015".



"Sulla centrale Enel - prosegue -, Orlando alla Festa Provinciale dell’Unità nel quartiere del Limone del 6 settembre aveva annunciato di avere un appuntamento con il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli proprio per discutere della situazione di Vallegrande: nessuno ne ha più saputo nulla. Nel frattempo che ci aggiorna, ieri ero a Roma al Ministero dell’Ambiente e è stato decretato lo stop definitivo dell’uso del carbone al 2021, e abbiamo ottenuto, in questo momento di transizione, che si abbassassero le emissioni. Ecco questo è un risultato concreto, non una promessa durante una passerella estiva”.