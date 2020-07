Il senatore Ignazio La Russa arriva alla Spezia

La Spezia - Fratelli d'Italia scalda i motori per la campagna elettorale con l'arrivo alla Spezia del primo big della politica nazionale. Sarà infatti il Senatore Ignazio La Russa, già Ministro della Difesa e attualmente Vice Presidente del Senato a incontrare dirigenti e sostenitori del partito del leader Giorgia Meloni, domani sera alle 19 con un aperitivo informale nel centro storico della città. Ad accompagnarlo Matteo Rosso, Coordinatore Regionale di FdI, ad attenderlo l'assessore al Turismo Cooperazione della Spezia Paolo Asti, i consiglieri comunali della Spezia Maria Grazia Frijia, Sauro Manucci, il presidente del consiglio comunale del comune di Sarzana Carlo Rampi e il coordinatore Davide Parodi. Un'occasione sicuramente utile sia per alcune riflessioni sulla politaca nazionale ma anche sui temi tutti dedicati alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Liguria e per l'elezione del suo presidente. Un occasione anche per incontrare i rappresentanti della stampa e presentare i primi candidati del partito.