Il quartetto dei civici di sinistra a Milano per sostenere l'Europa

Intervento dei consiglieri Battistini, Fantini, Forcieri e Mione.

La Spezia - Riteniamo che partecipare alla manifestazione di Milano per costruire un’Italia e un’Europa più giuste (oggi, ndr) sia, oltre che doveroso, un onore.

Per questo oggi partiremo, con una delegazione spezzina, alla volta del capoluogo lombardo.

Saremo in piazza per affermare i nostri valori e dire che vogliamo costruire davvero un posto migliore in cui vivere e far crescere i nostri figli e i nostri nipoti.

L’Europa unita ci ha portato un periodo di pace che le nostre nazioni, da sole, non avevano mai conosciuto prima.

Oggi però c’è bisogno di spingersi oltre. Di costruire gli Stati Uniti d’Europa prendendoci degli impegni comuni chiari: contro le disuguaglianze e la povertà, in favore dei diritti civili, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile.

L’Europa che vogliamo è questa e oggi insieme a tante associazioni e formazioni politiche lo affermeremo ancora una volta.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Rete a Sinistra/liberaMente Liguria



Lorenzo Forcieri

AvantInsieme



Paolo Mione

Sarzana per Sarzana



Andrea Fantini

Ortonovo in Movimento