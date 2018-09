Il professor Pasquino spiega come arrestare il "declino democratico"

Nasce anche alla Spezia un circolo di Libertà e Giustizia, porterà la Costituzione nelle scuole.

La Spezia - Volto televisivo e radiofonico, ma soprattutto un accademico dalla spiccata capacità comunicativa. Giovedì alla Spezia presso la Mediateca regionale (ore 17.30) la lectio magistralis del professor Gianfranco Pasquino, socio dell'Accademia dei Lincei e già senatore per Sinistra indipendente. L'intervento del bolognese lancia la costituzione in città di un circolo di Libertà e Giustizia, associazione che ha in Gustavo Zagrebelski il suo fondatore. Lo scopo: riportare la carta costituzionale la centro della cultura politica italiana. La sede: in Via Corridoni, a quattro passi da Piazza Brin dove sabato scorso sventolavano le bandiere dei giovani di Casapound. E proprio ai giovani si indirizzerà l'opera dell'associazione.



Essere "l'anello mancante fra i migliori fermenti della società e lo spazio ufficiale della politica" la loro vocazione. "La democrazia ha dei limiti che non si possono riempire con slogan, proprio come ci insegna il professore Pasquino - spiega Marcello Delfino, coordinatore della sezione spezzina e un passato nel Pd - Crediamo che la Costituzione sia ancora valida, ma spesso inattuata. Invece di cercare risposte chissà dove, basterebbe mettere in pratica la Carta". Il passo successivo saranno una serie di incontri nelle scuole spezzine organizzati da Libertà e Giustizia. "Andiamo nella scuola per cercare di portare un nuovo linguaggio, che al momento é stordito dai leader e dal mondo virtuale", spiega Andrea Licari. "Bisogna ridare qualità alla democrazia, che ha fatto di sé una prova scadente. La Costituzione è il nostro punto di riferimento", aggiunge Paolo Barbieri.



"Arrestare il declino. Crescere con cultura e politica" è invece il titolo dell'intervento del professor Pasquino, che ha dato recentemente alle stampe "Deficit democratici" (Università Bocconi Editore).