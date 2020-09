Il 'profe' andrà in consiglio regionale: "Ringrazio tutta la mia terra per avermi dato fiducia"

La Spezia - "Sembra che sia vero. Sono stato eletto con quasi duemila preferenze". Sono 1967 per l'esattezza e diagnosticano un grande successo, obiettivamente inaspettato, considerando che farsi votare con la preferenza è e rimane un obiettivo non facile. Ma che si poteva fare il massimo Roberto Centi lo aveva capito già durante la convulsa notte appena trascorsa, seguendo in diretta il confronto delle preferenze che lo aveva visto da subito molto in alto. Il professore, che era capolista nella lista che portava il nome di Ferruccio Sansa, farà dunque parte del nuovo consiglio regionale ligure, seduto fra i banchi della minoranza consiliare: "Il progetto civico di LeAli a Spezia - scrive in un post che anticipa la conferenza stampa delle 12 -, che punta a portare nella politica della comunità la competenza e la libera passione del civismo e che con Guido Melley ha mostrato la forza di un'opposizione solida e costruttiva nell'aula del consiglio comunale, ha ora un campo di azione più ampio e impegnativo, perché rappresenta in Regione Liguria una comunità intera e un vero radicamento sul territorio. Ringrazio tutta la mia terra per avermi dato fiducia, in città e provincia. Ringrazio chi mi è stato vicino in famiglia e gli amici di una vita intera.