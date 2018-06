Il ministro Trenta: "Il mare è in pericolo, ma la Marina lo tutela"

Visita della titolare del dicastero della Difesa a Seafuture 2018: "Rapporti internazionali e diplomazia richiedono uno strumento militare efficace e moderno".

La Spezia - La prima volta del neo ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha visto la partecipazione dei vertici delle forze armate italiane, all'interno della cornice dell'arsenale militare e di Seafuture 2018. Le auto blu e il codazzo della sicurezza hanno fatto interrogare molti spezzini sul motivo di una mobilitazione così imponente, ignari dell'arrivo del membro del governo, che dopo aver visitato Nave Vespucci, accolta dai rappresentanti delle 42 Marine estere presenti alla manifestazione, ha percorso i corridoi dell'area espositiva soffermandosi in molti stand.



La cerimonia di chiusura, che si è svolta nel padiglione della Marina militare è stata aperta dalla consegna dei Seafuture Award e dal discorso di Cristiana Pagni, che, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, le aziende e le Marine di mezzo mondo, ha chiosato dicendo "Il mare è il nostro passato il nostro presente e il nostro futuro".

"Seafuture si è confermato un'occasione di grande rilevanza per la nostra Marina e per l'industria della Difesa. Il mare - ha detto il ministro Trenta - è purtroppo a rischio per fattori di rischio irreversibile e pertanto dovranno essere adottate opportune azioni sistemiche per la sua tutela. Il mare nei prossimi anni potrà essere fonte di crescita per il nostro Paese in Europa e nel mondo. Protezione e rispetto sono concetti su cui ruota l'attività della Marina che ne è il principale difensore. I rapporti internazionali e la diplomazia marittima richiedono uno strumento militare adeguato e una efficace sinergia tra Marina e aziende. Per questo stiamo procedendo al rinnovamento della nostra flotta, per essere al passo con i nostri partner dell'Unione europea e cpn il resto del mondo".

"L'interesse e il successo di questa manifestazione nascono dal fatto che ci troviamo in un mondo competitivo, ma il nostro Paese ha la capacità di avere un approccio cooperativo con altri Stati - ha dichiarato il generale Claudio Graziano, capo di stato maggiore della Difesa -. I progetti di sviluppo di coordinamento militare traguarderanno obiettivi per i prossimi 40 anni. E in questo percorso saremo affiancati dalle nostre aziende".



"Il ruolo della Marina è quello di facilitare i contatti con le 42 nazioni che hanno aderito all'invito di partecipare a Seafuture. La forza armata assolve così al compito di cooperazione tra Marine. Questa manifestazione è vetrina della tecnologia nazionale, che nasce per scopi militari e approda nel civile. La tecnologia è la tecnologia, senza distinzioni", ha aggiunto l'ammiraglio Valter Girardelli, capo di stato maggiore della Marina militare.



Lasciata l'arsenale, il ministro Trenta ha raggiunto lo stabilimento di Fincantieri di Muggiano per il varo dell'unità Lss Nave Vulcano.