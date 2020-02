Il ministero impone la Via a Enel, Borioli: "Battaglia ancora lunga". Pecunia: "Si fermi tutto"

La Spezia - "La battaglia è ancora lunga e non sarà semplice, ma un primo passo è stato ottenuto: il ministero dell’Ambiente ha deciso di sottoporre il progetto dell’Enel per la produzione a turbogas alla procedura di Via ordinaria. Era quello che in prima istanza avevamo chiesto e che, al di là delle polemiche e della sterile corsa alle medagliette del merito, è oggi stato ottenuto. Certo, ne siamo consapevoli, la procedura di Via ordinaria non esaurisce il compito che ci attende per ottenere l’obiettivo ultimo: quello di avere certezza circa gli investimenti e i tempi necessari per realizzarli, al fine di garantire al sito della centrale il passaggio alle rinnovabili, inquadrato nel contesto di un piano di riqualificazione e rilancio occupazionale, che risarcisca almeno in parte la città dei disagi sopportati negli anni a causa del ciclo energetico del carbone. Tutti obiettivi che dovremo strappare sul campo e per i quali non sarà sufficiente la sola forza di un partito né la sommatoria delle sigle, ma occorrerà una mobilitazione civica di ampio raggio, in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza. Come ho detto in più di un’occasione, su questo fronte non è rilevante stabilire chi urla più forte quanto operare con coesione e determinazione al fine di vincere le inerzie e le resistenze che, sicuramente, incontreremo strada facendo". Lo afferma in una nota Daniele Borioli, commissario provinciale del Partito democratico, commentando il parere della commissione tecnica del ministero riguardo all'assoggettabilità del progetto di Enel alla Via.



"Un’ottima notizia finalmente - aggiunge Federica Pecunia, esponente di Italia viva e capogruppo del gruppo misto di opposizione in consiglio comunale -. Il ministero dichiara ciò che anche noi sostenevamo: quello è un nuovo impianto dunque non si possono abbreviare procedure sull’impatto che produrrebbe nell’area che attualmente è occupata dalla centrale. Serve una analisi più puntuale, precisano. Si perché quell’impianto, dipinto come una semplice trasformazione è un impianto nuovo di sana pianta con tutto ciò che ne potrebbe conseguire per il nostro territorio e, lo stesso parere dice, non se ne può fare una valutazione approssimativa. Bene ora si deve fermare tutto.

Regione e Comuni si devono preoccupare di fornire elementi utili a non proseguire l’iter di quel progetto e far si che Regione Liguria e Governo non siglino alcuna intesa sulla riconversione di quelle aree, ma venga rispettato il volere dei territori e di ciò che anche il governo ha già approvato nell’ordine del giorno di Raffaella Paita: fermare l’impianto il 1 gennaio 2021. Ora è possibile, non ci sono più scuse".