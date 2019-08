Il ministero: "Senza unanimità non si prendono decisioni"

La Spezia - Da una parte Massimo Caratozzolo che ha manifestato la volontà di cambiare il nome al gruppo "Per la nostra città con Giulio Guerri" e portarlo all'opposizione. Dall'altra il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri che ha disconosciuto il ruolo di capogruppo concesso in precedenza a Caratozzolo. Nel mezzo, per settimane e settimane, l'attesa per il parere del ministero dell'Interno, accompagnata dallo scherno di buona parte dei componenti del consiglio comunale e dalla guerra tra i sostenitori di uno e dell'altro, andata avanti attraverso comunicati e conferenze stampa.



Ora quel parere è arrivato e sostanzialmente afferma che in una situazione di spaccatura del genere tra i due componenti di un solito gruppo consiliare tutto debba in qualche modo rimanere congelato: nessuno spostamento dallo schieramento di maggioranza a quello di opposizione, nessun cambiamento di nome e nessuna detronizzazione del capogruppo.



Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno ha osservato che i quesiti vertono, sostanzialmente, sulle problematiche connesse al funzionamento di un gruppo consiliare formato da due soli componenti. E, in particolare, se sia ammessa la possibilità da parte del capogruppo di cambiare nome al gruppo e di farlo trasmigrare all'opposizione contro la volontà dell'altro consigliere e se sia possibile che quest'ultimo revochi unilateralmente all'altro la carica di capogruppo.

L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 267/00 demanda al regolamento, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la disciplina del funzionamento dei consigli e dalla lettura del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, il ministero ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 70, è previsto che i consiglieri eletti in una medesima lista costituiscono "di norma" un gruppo consiliare, anche se la denominazione originaria dovesse modificarsi nel corso della tornata amministrativa.

"Ogni consigliere - ha ribadito il ministero - può recedere dal gruppo al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente, previa accettazione. E' previsto altresì che per aderire al gruppo misto non è necessaria alcuna accettazione mentre è possibile formare un nuovo gruppo consiliare, purché composto da almeno due consiglieri". Il ministero ha comunicato che "un gruppo formato da due soli membri dovrebbe prendere le proprie decisioni necessariamente all'unanimità non potendo essere riconosciuto al capogruppo un ruolo di primazia. Pertanto un consigliere non potrebbe unilateralmente privare l'altro del ruolo di capogruppo, considerato che tale investitura era scaturita in base ad una precedente decisione unanime. D'altro carta, appare completamente priva di effetti l'eventuale manifestazione di volontà del capogruppo diretta a cambiare unilateralmente la denominazione del gruppo mutandone, altresì, il posizionamento politico. Ciascun consigliere potrà decidere di rimanere nel proprio gruppo originario ovvero passare ad altro gruppo in base alle previsioni recate dal regolamento sul funzionamento del consiglio, ma non potrà assumere determinazioni valevoli per l'intero gruppo in contrasto con la volontà dell'altro componente. Del resto lo stesso Consiglio di Stato ha osservato che, ove fosse considerata ammissibile la prevalenza di un componente sull'altro, si violerebbe il principio della par condicio dei componenti degli organi collegiali".



Insomma, secondo il ministero - che esorta a risolvere questioni del genere facendo riferimento al regolamento del consiglio comunale -, il gruppo "Per la nostra città con Giulio Guerri" rimane in maggioranza e Caratozzolo ne è ancora il capogruppo, a meno che i due non si trovino d'accordo. Ma Guerri ha sempre manifestato l'intenzione di rimanere in maggioranza e Caratozzolo è ormai un membro dell'opposizione, come dimostrano le dichiarazioni pubbliche e i voti in consiglio comunale. Se vorrà lasciare ufficialmente la maggioranza dovrà, con ogni probabilità, lasciare il gruppo e approdare nel misto o in uno della minoranza.