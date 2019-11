Il giovane Luca Gazzano nuovo coordinatore provinciale di Articolo Uno

La Spezia - Luca Gazzano, 25 anni, è il nuovo coordinatore provinciale di Articolo Uno. Studente universitario di Santo Stefano Magra, è stato eletto all'unanimità dall' assemblea provinciale del movimento nella giornata di venerdì. Gli iscritti hanno ringraziato Moreno Veschi per il lavoro politico fatto in due anni di attività. Il coordinamento provinciale è composto, oltre che da Gazzano anche da Marco Azzarini, Luca Basile, Barbara Galli, Paolo Putrino e Moreno Veschi. Ha aderito fin dalla nascita dopo essere uscito dal Pd in polemica con Matteo Renzi. Particolarmente interessato al tema delle trivelle fu poi impegnato per il no al referendum. "Articolo Uno continuerà a lavorare per costruire un polo progressista che comprenda il M5s alla Spezia e in Liguria di alternativa alla destra. Rifondare la sinistra con un nuovo soggetto politico ecosocialista, valuta positivamente il fenomeno delle "Sardine". Per noi la "questione sociale" deve essere prioritaria, senza questo non c'è sinistra; alla Spezia le nostre priorità sono il lavoro, la lotta alla precarietà, il nuovo ospedale, messo in discussione dalle scelte della destra di Giovanni Toti, la garanzia di lavoro per gli operatori O.Socio sanitari ; nuovi investimenti per un polo green ma no a una nuova centrale a gas".