Il centrosinistra si presenta: "Siamo una squadra, di fatto e non solo di nome"

La Spezia - In un Centro “Salvador Allende” affollato, il centrosinistra ha presentato tutti i candidati della coalizione alle elezioni politiche del 4 marzo. Non solo Pd, dunque, ma anche Insieme, +Europa e Civica popolare, forze che tenteranno di spingere la compagine al recupero nei confronti degli avversari. Un lancio che avviene in concomitanza con quello del centrodestra a meno di un chilometro di distanza e di fronte a una platea in cui si distingueva la figura dell'ex sindaco della Spezia, Massimo Federici. Si sono dunque presentati agli elettori spezzini gli esponenti di +Europa Gianmarco Franchi, Antonello Barbieri (capolista per il Senato), Marta Cambiaggi (in lista per il Senato) e Alessandro Chelo (in lista per la Camera), e quelli di Insieme, le spezzine, Barbara Moretti (in lista per la Camera) e Federica De Cecco (in lista per il Senato). Insieme a loro anche i candidati Pd Juri Michelucci, Emiliana Orlandi, Massimo Caleo e Raffaella Paita.



In apertura, il segretario provinciale del Pd, Federica Pecunia, ha chiesto un applauso per tutta la sala e ha citato il testo di "Questo splendido giorno", brano dei Modena city ramblers.

"Gettiamo ponti sul futuro degli italiani. Lo abbiamo fatto - ha detto - in questi cinque anni difficili, e ancora rimane da fare. Ma molti dei temi che sono stati affrontati dal nostro governo erano in coda, in attesa da anni. Con coraggio, prendendo il Paese dal fondo del baratro in cui lo hanno lasciato coloro che oggi sono a presentare le loro candidature al Nh hotel: Salvini, Bossi e Berlusconi. Pian piano il centrosinistra lo ha ritirato fuori, per ritornare a respirare. Ora è il momento di costruire, non quello di mollare. Dobbiamo lavorare per essere forza di governo e scrivere noi l'agenda dei prossimi anni".



"Siamo qua, Pd e forze che affondano le radici nel centrosinistra e nei suoi valori, per una coalizione che lavorerà sodo sul territorio, così come fanno i suoi candidati. Sono molto contenta - ha dichiarato a margine, ai taccuini di CDS - della presenza dei candidati delle altre liste all'apertura della campagna elettorale perché è un segno di volontà di fare e di essere la squadra che Renzi chiede, una squadra di fatto e non solo di nome".