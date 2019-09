Il Prc spezzino alla Settimana per il clima: lunedì incontro pubblico all'Urban center

La Spezia - Si terrà lunedì 23 settembre alle 17.45 presso l'Urban Center del teatro civico spezzino, l'incontro pubblico "La sfida dei movimenti climatici: dalla Giustizia Sociale ai rapporti col mondo del lavoro" organizzato dalla federazione di Rifondazione Comunista della Spezia. Interverranno la giornalista Monica Di Sisto, vicepresidente di Fairwatch, l'osservatorio su commercio internazionale e clima ed esperta in economie solidali, assieme alla segretaria provinciale Prc Verusckha Fedi.



"Con questa iniziativa vogliamo contribuire al dibattito sulla crisi climatica nella settimana che precede lo Sciopero Globale sul clima organizzato per venerdì 27 settembre" - dichiara la sessa Fedi - "intendiamo ripercorrere la storia dei movimenti ambientalisti e approfondire con gli studenti e le studentesse ciò per cui loro stessi stanno dando vita. Le nuove generazioni hanno riportato d'attualità il grande tema dell'ambientalismo in un momento storico di grande crisi sociale, economica e, appunto, climatica".



Nello stesso tempo verrà discusso e approfondito il rapporto tra ecologia e mondo del lavoro, una dicotomia che negli ultimi anni sembra essersi contrapposta, ma che riserva esperienze di lotta e di resistenze molto forti. L'esempio è quello dell'Ilva di Taranto, la cui vicenda verrà raccontata da un ex operaio dell'acciaieria che sarà ospite del dibattito. Prevista anche la partecipazione del C.A.L.P (Camalli del Porto di Genova). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.



(foto: rpertorio)