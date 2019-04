Il Pd svela le candidature per le Europee: conferma per Brando Benifei

La Spezia - E' ufficiale: Brando Benifei correrà per la conferma all'interno del parlamento europeo tra le fila del Partito democratico.

Ieri il segretario nazionale Nicola Zingaretti ha presentato le liste delle cinque circoscrizioni che compongono lo schema elettorale italiano in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole.

Benifei figura come quinto nome nella circoscrizione I, guidata dall'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ma, a differenza delle recenti elezioni politiche, quello che conta maggiormente è il numero di preferenze che vengono espresse per i candidati e non la posizione all'interno della lista.



I nomi della lista Pd - Siamo europei per la circoscrizione I - Italia Nord Occidentale

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria



1. Pisapia Giuliano

2. Tinagli lrene

3. Morando Enrico

4. Toia Patrizia

5. Benifei Brando

6. Bresso Mercedes

7. Avanza Caterina

8. Faccani Giuliano

9. Bersanetti Monica

10. Graglia Pietro

11. Borsotto Ivana

12. Maiorino Pierfrancesco

13. Crosa Edda

14. Morgano Luigi

15. Mastromarino Anna

16. Mottinelli Pierluigi

17. Radicchi Angela

18. Pacente Canine

19. Signoroni Lomi Ernestina

20. Viotti Daniele