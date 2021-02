Il Pd spezzino: "Orlando ministro del Lavoro nel governo Draghi: un'ottima notizia"

La Spezia - Il Coordinamento Provinciale del Partito Democratico della Spezia augura buon lavoro ad Andrea Orlando, indicato come Ministro al Lavoro e agli affari sociali nel nascente Governo guidato da Mario Draghi.

"Si tratta di una scelta che onora gli iscritti e gli elettori democratici spezzini, per i quali Andrea è da molti anni ormai compagno di militanza e punto di riferimento. Oltre all'orgoglio per questa comune appartenenza, il Coordinamento sottolinea - si legge in una nota - la cruciale rilevanza di un dicastero dal quale dipendono le politiche per il lavoro e per la protezione sociale, in uno dei frangenti più difficili conosciuti dall’Italia repubblicana, nel quale occorre coniugare la capacità di fronteggiare l’emergenza con misure straordinarie e al tempo stesso riconfigurare e rilanciare i diritti legati al lavoro e risanare le disuguaglianze sociali cresciute negli ultimi anni, ulteriormente acuite dalla crisi.

Un impegno difficile, che riguarda tutta la nazione ma che investe in maniera consistente anche il nostro territorio. Sapere di avere al Governo una personalità che appartiene alla nostra comunità politica locale, ci dà fiducia e forza per gli impegni che ci attendono".