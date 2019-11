Il Pd spezzino: "Il blocco del nuovo ospedale sintomo di marginalizzazione del territorio"

La Spezia - "La decisione della Regione di annullare l'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia rischia di compromettere definitivamente la possibilità, per il capoluogo e per tutta la provincia, di un presidio sanitario di eccellenza, indispensabile per dare ai cittadini risposte fondamentali alla domanda di salute, e per organizzare e integrare intorno al nuovo nosocomio un adeguato sistema di strutture sanitarie territoriali. Una scelta, quella assunta dalla giunta Toti, che assume anche il tratto di una ulteriore penalizzazione del territorio". Lo affermano il coordinamento provinciale e il gruppo consiliare del Pd della Spezia in seguito all'incontro sul tema della sanità che si è svolto ieri sera al Favaro.



"I pericoli si stanno già manifestando. Tutti - proseguono da Via Lungiana - sappiamo infatti che il costruttore ha intenzione di impugnare la risoluzione del contratto davanti al giudice. Ed è chiaro che se la strada sarà quella dei ricorsi, non potrà farsi alcun bando finché non vi sarà una sentenza. È ragionevole pertanto pensare che solamente per una ripartenza dovremmo aspettare anni e anni, diversamente da quello che dicono Toti, Viale e Peracchini. Per tutti questi motivi sosterremo ogni iniziativa finalizzata a ribaltare la sciagurata decisione della giunta regionale, che cancellando l’appalto non solo pregiudica il futuro della sanità della provincia della Spezia ma anche l’equilibrio dell'intero sistema socio-sanitario ligure. Ciò in coerenza con quanto emerso ieri sera nel corso dell’assemblea pubblica, organizzata dal Forum Sanità e dal circolo del Pd del Favaro.

Il blocco alla realizzazione del nuovo ospedale, oltre al danno specifico che determina per la sanità, manda in fumo opportunità di lavoro nei cantieri e assume il valore paradigmatico più generale del processo di marginalizzazione che il territorio spezzino sta subendo in questi anni nelle politiche del centrodestra regionale.

Una dinamica palese, rintracciabile sul fronte della gestione del ciclo dei rifiuti, sulle vicende Enel e del biodigestore, sul tema dei trasporti, su quello di un’idea di sviluppo turistico predatoria nei confronti del territorio. Quanto basta per avviare una vera e propria “vertenza Spezia” che coinvolga la forze politiche e sociali in una battaglia per dare al nostro territorio una prospettiva di sviluppo dignitoso e sostenibile e contrastare l’abbandono in cui esso è lasciato dalla giunta Toti".