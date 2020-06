Il Pd punta su Bianchi per l'economia del mare. Parchi e aree protette a Caleo

La Spezia - Importanti nomine spezzine per quanto concerne di dipartimenti del Partito democratico. Il segretario nazionale Zingaretti ha infatti scelto di affidare a Matteo Bianchi e Massimo Caleo, rispettivamente, i timoni dei dipartimenti Economia del mare e Parchi e aree protette. Bianchi, spezzino, 34 anni, ha ringraziato il segretario Dem, osservando: "Tutto quello che ruota attorno a questo settore, dai porti alla cantieristica, alla navigazione in tutte le sue forme, alle infrastrutture al commercio internazionale, etc etc è per me da sempre una grande passione e oggetto di studi. In questo momento di estrema difficoltà post pandemia - ha concluso Bianchi, che lavora al Ministero dell'economia - diventa ancora di più un settore chiave per il rilancio del Paese. Lavorerò al mio meglio per essere all’altezza della responsabilità affidatami, sapendo di poter fare rete con tante persone in tutta Italia".

"Ringrazio il segretario Zingaretti - È una sfida importante la valorizzazione dei nostri parchi – il commento del già senatore Caleo - che rappresentano più del 10% della superficie italiana. Uno scrigno di bellezze del nostro paese,il suo cuore verde che deve essere custodito a dovere. Sara’ mio compito far comprendere che il modello di sviluppo dei parchi, improntato sulla sostenibilità economica e alla conservazione ambientale possa diventare un modello per tutto l’Italia.Per rendere efficace il mio nuovo impegno avrò bisogno del contributo,anche critico, di tutti voi. Ritornerò’ a lavorare assieme a Chiara Braga, Stefano Vaccari e tanti altri amici e compagni;questo per me è già motivo di grande soddisfazione".