Il Pd: `Sull´antifascismo il M5S ha taciuto ancora una volta`

La Spezia - "I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno perso l'ennesima occasione per stare dalla parte giusta. Anzi, quando dovrebbero parlare schierandosi a favore dei valori antifascisti (come hanno fatto Pd e Rete a sinistra oggi in aula) tacciono, quando invece dovrebbero avere il buon gusto di non proferire parola, pronunciano i soliti proclami. Il Partito Democratico si fonda sull'antifascismo e lo ha sempre rivendicato, mentre oggi non abbiamo ancora capito come la pensi il Movimento 5 Stelle su questo tema. Anzi, era stato proprio Grillo a dire che l'antifascismo è materia che non gli compete. Avete dato una mano a Toti per l'ennesima volta. Lo avete aiutato a non discutere la nostra mozione e a non prendersi delle responsabilità su temi delicati per la nostra democrazia. Voi e la destra siete il partito unico dei valori deboli".



Gruppo Pd in Regione Liguria.