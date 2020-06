Il Pd: "Presentata un'interpellanza per il reintegro delle corse degli autobus"

La Spezia - "Le abitudini di vita stanno piano piano riprendendo. Seguendo le dovute raccomandazioni le persone da giorni hanno cominciato nuovamente a uscire, per svago, impegni personali e professionali. Ciò ha avuto riflessi anche per quanto concerne l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico. Gli utenti tornano a prendere l’autobus. Non tutti però vi riescono. Sono numerosi i casi di persone che hanno dovuto attendere alla fermata, vedendosi rifiutare l’ingresso dall’autista, perché guidava un mezzo era già pieno". Lo afferma in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico.



"Alla ripresa delle attività sociali Atc non ha pensato ancora ad un reintegro, anche parziale delle corse, per evitare questo disagio. Sopratutto nelle linee centrali e più utilizzate. Abbiamo presentato perciò un’interpellanza per chiedere all’amministrazione se non sia il caso di riflettere e impostare una strategia diversa che risponda maggiormente ai bisogni dell’utenza", concludono dal Pd.