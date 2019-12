Il Pd: "Dal governo 57 milioni per le infrastrutture spezzine"

La Spezia - "Il Gruppo del Partito Democratico della Spezia esprime piena soddisfazione in merito alla notizia circolata negli scorsi giorni. Riteniamo un grande risultato, a firma del Ministro De Micheli, aver sbloccato 3,5 miliardi di euro per l'elenco delle opere. Tra le infrastrutture che risultano finanziate per il nostro territorio emergono: i lavori di costruzione della variante aurelia bis, la viabilità di accesso all'hub portuale della Spezia; l'interconnessione tra i caselli della A12 e il porto della Spezia, il completamento del primo stralcio funzionale del terzo lotto (dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di buon Viaggio.

Il totale degli investimenti è di 57,236 milioni.

In una fase nella quale la destra dimostra di portare avanti una campagna elettorale permanente senza avere la capacità di dare risposte concrete ai problemi del paese, si dimostra, ancora una volta, che le soluzioni arrivano dopo percorsi di studio e non con gli slogan. Noi portiamo le soluzioni, la destra continua con la propria retorica di chiacchiere vuote. Auspicando che si possa proseguire per la direzione indicata auguriamo buon lavoro a tutto il Governo".



Gruppo Consiliare Partito Democratico La Spezia