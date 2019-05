Il Pd: "Con la Ztl il Comune cancella 72 parcheggi. Così il commercio soffre. Dov'è la partecipazione?"

La Spezia - "Entra in funzione e in vigore 24 ore al giorno il nuovo piano dello Ztl del centro cittadino e così si eliminano in un colpo, da Viale Mazzini in poi, 72 parcheggi che verranno sottratti non ai residenti ma ai cittadini che vogliano andare in centro a comprare, a prendere i bambini a scuola o anche solo a fare una passeggiata. Che vogliano cioè far vivere il centro città. Questa amministrazione continua ad eliminare parcheggi che non vengono restituiti. Non si erano candidati per salvaguardare i commercianti e agevolare il centro?". La critica alle scelte dell'amministrazione arriva dal gruppo consiliare del Partito democratico, che ricorda uno dei punti della campagna elettorale del centrodestra.



"Invece - prosegue - continuano a togliere promettendo nuove aree che in realtà non esistono. Una decisione maturata e messa in atto senza aver ascoltato commercianti e associazioni di categoria. Togliere quasi 100 parcheggi all’inizio del centro storico vuol dire ammazzare il commercio e una città non vive senza il valore aggiunto dei commercianti, del loro contributo e dell’importanza che rivestono per il cuore della città. E parlavano di partecipazione. Sono lontani i tempi in cui, quando si inaugurò la Ztl del Torretto, i commercianti parteciparono alla decisione e il giorno in cui entrò in vigore festeggiarono insieme all'amministrazione".