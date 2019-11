Il Partito socialista italiano a congresso per eleggere il nuovo segretario provinciale

La Spezia - Domenica 24 novembre dalle 9, presso il Circolo “Aics Migliarina” in via A. Croce 10 (Migliarina), la federazione della Spezia del Partito socialista italiano celebrerà il congresso provinciale per rinnovare gli organismi e rilanciare l’azione politica anche in previsione delle elezioni regionali in Liguria che si terranno nella prossima primavera.

Sarà eletto il nuovo segretario provinciale dopo un periodo nel quale a guidare la federazione è stato un coordinamento formato dai tre rappresentanti spezzini negli organismi nazionali: Andreini Marco, Brero Giorgio e Viaggi Maurizio.



Sarà presente il senatore Riccardo Nencini, presidente nazionale del partito, che indicherà il percorso politico intrapreso dal segretario Enzo Maraio eletto nel recente congresso straordinario.



Al termine degli interventi e delle formalità di rito sarà eletto il nuovo Direttivo provinciale e il Collegio dei probiviri.

Intorno alle 13, e comunque al termine di tutte le attività previste dalle norme congressuali, sarà allestito un aperitivo/buffet.