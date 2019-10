Il Partito comunista italiano aderisce alla manifestazione per la manifestazione per la sanità

La Spezia - La federazione provinciale della Spezia del Partito comunista italiano aderisce convintamente alla manifestazione per la sanità pubblica prevista domani pomeriggio ed organizzata da Cgil, Cisl e Uil.



"La costruzione del nuovo ospedale del Felettino - affermano dalla federazione provinciale del Pci - è troppo importante per tutti i cittadini della nostra provincia. Nonostante questa priorità, è evidente come il sindaco della Spezia Peracchini prenda posizione, solo ora, sulla necessità del nuovo ospedale dopo che in questi due anni, come del resto su altre grandi questioni, è sempre stato silente, pilatesco. Peracchini, anche come presidente della provincia, dovrebbe affermare con chiarezza che La Spezia pretende il proprio ospedale pubblico, senza se e senza ma, lasciando da parte la grande ambiguità evidenziata finora in linea con l’operato della Giunta Toti, responsabile di tagli pesantissimi alla sanità tramite l’esternalizzazione di sempre più servizi, puntando ad una privatizzazione selvaggia sul "modello lombardo”. In quella direzione, in questi due anni, anche la situazione della sanità spezzina è, inevitabilmente, peggiorata: liste di attesa lunghissime, ridotte possibilità di curarsi fuori provincia, continui attacchi gratuiti ai primari - proseguono dal Pci - oltre ad una totale mancata considerazione nei confronti degli operatori del mondo della sanità. Si veda ad esempio la questione delle Oss di Coop Service nella Asl 5. Non è quella la strada!".



"Una situazione inaccettabile per il Pci che da tempo porta avanti una lotta per l'abolizione di tutti i ticket sanitari ed una reale riorganizzazione dei Pronto soccorso e in generale di tutta la sanità pubblica che comprende, assolutamente, anche la costruzione dell’ospedale del Felettino per cui domani saremo in piazza confidando nella massima partecipazione dei cittadini", conclude la nota.