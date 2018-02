Il Partito Valore Umano si presenta a Spezia

La Spezia - Giovedì 22 febbraio ore 17.30 presso la Trattoria dei Folli in v.le Italia 9 alla Spezia si terrà la presentazione del nuovo Partito Valore Umano (PVU) a cui saranno presentati i candidati liguri, fra cui il candidato per il collegio di La Spezia Matteo Petta.



"L’Italia, per uscire dalla profonda crisi che ormai persiste da molti anni - spiegano dal partito -, deve guardare al futuro attraverso un cambio radicale e profondo di paradigma, che incida in modo pervasivo sulle politiche economiche, sociali e ambientali. Il cambio di paradigma e la ricerca di un Nuovo Umanesimo significano, per l’Italia, pensare a nuove regole e politiche che sappiano rilanciare la crescita economica e lo sviluppo sociale, nell’alveo della sovranita` popolare. Una sovranita` modello pilota per il resto del mondo e moderna, che vuole gli Stati Uniti d’Europa, in una moneta sovranazionale. Con questa consapevolezza e con la ferma idea di voler guardare al futuro con l’ambizione di realizzare un mondo migliore nasce il Partito Valore Umano.Il Partito del cuore positivo. Il Partito Valore Umano (PVU) crede e propone un nuovo progetto etico-politico, volto a dare un effettivo spessore al concetto di dignita` umana e di giustizia sociale.



Si colloca, in questa cornice, la presenza e il ruolo del Partito Valore umano alle prossime elezioni politiche del 2018.

Il presupposto essenziale e` costituito dalla centralita` della persona nel Valore dell’altruismo, bisogna partire dall’uomo per ritornare all’uomo. Si tratta di un punto cruciale e cogente nel contesto sociale italiano.



Di fronte alla necessita` di garantire i diritti delle generazioni future, non resta che riaffermare, in linea con la nostra ispirazione cristiana, le basi umane della nostra esistenza.

Il Partito Valore Umano ritiene che la classe dirigente necessaria per il buon governo dell’Italia deve possedere profonda sensibilita` per le politiche sociali e nello stesso tempo una forte attenzione per il mondo dell’impresa.



Servono grandi capacita` politiche, indispensabili al fine di riscrivere un nuovo patto intergenerazionale, inteso quale accordo tacito tra generazioni, in forza del quale i padri adottano scelte affinche´ i propri figli possano vivere meglio ed in una societa` piu` equa.



Il Partito Valore Umano pensa positivo, ma non si ferma ai teoremi: a differenza del vuoti enunciati altrui si cala nella realta` di riforma di ogni comparto; dalla scuola libera e gratuita alla sanita` gratuita e preventiva; dall’agricoltura biologica e naturale ad infrastrutture gratuite ex al massimo della modernita` tecnologica.



Tutto questo e molto altro in un programma che si fonda nella emissione a credito per infrastrutture e servizi strategici.

L’energia delle opportune soluzioni si trova nella saggezza e nella creativita`, base di eccellenza italiana tra la gente comune, piuttosto che al vertice della piramide dove stazionano i potentati di turno. E’ dal basso che salgono non soltanto le esigenze ma anche un’articolata ed autorevole proposta di nuovo assetto sociale, benche´ essa debba essere collocata in un quadro generale di rapporti e di equilibri.



Le donne e gli uomini del Partito Valore Umano vogliono essere portatori di un valore “alto” della politica, alla quale concorrono con la propria tradizione, ideologia ed esperienza, consapevoli di avere una radice comune, nel segno della liberta` e della democrazia.



Non e` importante pensare le stesse cose, immaginare e sperare lo stesso identico destino; e` invece straordinariamente importante essere collegati l’uno all’altro nella comune accettazione di essenziali ragioni di liberta`, di rispetto e di dialogo.

Le donne e gli uomini del Partito Valore Umano sono pronti per far partire la mobilitazione culturale e sociale per il riscatto dell’Italia".