Il PSI ricorda Landi: "Angiolino era il nostro padre saggio"

La Spezia - "La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Angelo Landi che se ne è andato questa mattina.



Cosa si può dire di lui, si potrebbero ricordare tutti gli incarichi politici ricoperti, due volte deputato nella terza e quarta legislatura, vice Presidente della giunta regionale, presidente del Consiglio Regionale, Presidente della Provincia della sua Spezia, ma noi socialisti vogliamo ricordarlo come Angiolino, il padre saggio al quale si ricorreva quando dovevamo ricomporre divisioni fra compagni, quando occorreva prendere delle decisioni importanti, allora tutti d’accordo :”sentiamo Angiolino” !



Un socialista dentro, che profumava di onestà intellettuale, colto, profondo conoscitore del territorio e delle sue necessità, ci lascia un grande uomo e lascia un vuoto incolmabile nella comunità socialista che da oggi è più sola e più triste.



La Federazione Provinciale del PSI avrebbe voluto onorarlo come si conviene per un grande compagno che ci lascia ma i tempi che stiamo vivendo non ce lo permettono, sarà nostro impegno ricordarlo degnamente quando questa pandemia ci lascerà e tornerà la serenità, ciao Angiolino !"



Il Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE PSI