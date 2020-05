Il PD vede un ANCI che fa come Don Abbondio con Toti e le ordinanze

La Spezia - "Di fronte a una lettera sottoscritta da diverse decine di Sindaci liguri, preoccupati della confusione che può determinarsi a causa degli scostamenti tra le disposizioni del Governo e quelle della Regione, in relazione alle tempistiche e alle modalità della ripresa, e ancor più dei rischi che ciò può determinare sia per la salute pubblica sia per le stesse prospettive economiche che potrebbero conoscere un rimbalzo negativo verso un nuovo lockdown totale, se oggi si muovessero passi non ponderati a livello locale, il vertice di ANCI Liguria non riesce ad esprimere altro che una burocratica e inutile “presa di distanza” che non risolve, né aiuta a inquadrare il problema nella sua ineludibile rilevanza.

I Sindaci firmatari della lettera appartengono a diverse aree politiche e chiedono solo una cosa: essere messi dalla Regione nelle condizioni di fare il loro dovere a tutela della salute dei cittadini e a vantaggio delle imprese e dei lavoratori che compongono il tessuto economico sul territorio, senza doversi muovere in un incomprensibile labirinto di contraddizioni tra le norme nazionali e quelle regionali.



Una preoccupazione motivata dalla volontà di svolgere al meglio il proprio compito a tutela delle proprie comunità. Tanto più in una Regione che, purtroppo, si colloca ora in pessima posizione negli andamenti del contagio. Un elemento, anche questo, di assoluta criticità, sul quale, in particolare alla Spezia, tanto i vertici della sanità locale quanto la Giunta Regionale si sono sinora sottratti a un confronto aperto e trasparente più volte chiesto dagli amministratori locali.

Non è con questo metodo che si poggiano i mattoni di una ricostruzione che non può che passare anche attraverso l’azione responsabile degli amministratori locali, i quali sono i primi a voler rimettere in moto le attività economiche, ma vogliono farlo senza che ciò diventi occasione di nuovi contagi. E senza che la riapertura alla vita liberi nuovamente le porte al virus e alle sue letali conseguenze.



Che Anci Liguria abbia deciso, a giudicare dalle sue dichiarazioni di oggi, a svolgere quella che è una sua precisa funzione di rappresentanza, ci colpisce in modo particolare, essendo il Pd un partito che esprime in tutta Italia centinaia di Sindaci e che ha sempre difeso il principio sacro dell'autonomia locale, anche quando ciò comporta uno scostamento dalle linee politiche decise a livello nazionale.



Auspichiamo pertanto che questa infelice uscita sia corretta rapidamente".





Partito Democratico La Spezia

Coordinamento Provinciale