Il PD invita Peracchini e Paoletti ad abbassare i toni: "Tavolo con sindacati e azienda"

La Spezia - "Circa i comunicati usciti in questi giorni inerenti il cantiere del Muggiano Fincantieri ci permettiamo di intervenire per chiedere un'azione da parte della Politica e delle Istituzioni competenti.

L'importante ondata produttiva creata dal Cantiere in questi anni è un'eccezione nel panorama generale, perché è ormai chiaro che le conseguenze della pandemia sono uguali a quelle di una guerra ( chiusura fabbriche, riduzione dei posti di lavoro, serrande abbassate, commercio e artigiani in difficoltà, cassa integrazione); in questa situazione ognuno combatte come può cercando di rimanere in equilibrio tra minimo rischio e salvaguardia delle economie, ma se se si uniscono le forze e torna vitale la coesione sociale ogni difficoltà viene sopportata con più facilità.

Il nostro breve intervento quindi vuole essere un invito ad abbassare i toni e ad unire le energie per salvaguardare la Comunità; che la Politica tutta, Sindaco Paoletti e Sindaco Peracchini ( in veste anche di Presidente della Provincia) si siedano attorno ad un tavolo, invitando Sindacati ed Azienda per il bene del nostro Territorio, trovando soluzioni concrete".



Consiglieri Comunali Marco Raffaelli e Luca Erba

Consigliere Provinciale Giacomo Cappiello