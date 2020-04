Il PD incalza: "Vertici ASL parlino, basta sottrarsi al confronto"

La Spezia - "Abbiamo depositato ormai due settimane fa la richiesta di un consiglio comunale straordinario aperto, che deve convocarsi entro il 04/05. La richiesta al Presidente Guerri è chiara e semplice: portare i vertici amministrativi di ASL5 per informare i rappresentanti della città sui quesiti che Sindaci, forze politiche, rappresentanze sociali e professionali, ed associazioni hanno posto innumerevoli volte. E per conoscere le idee sulle quali verrà organizzata la macchina sanitaria per affrontare i prossimi mesi.

Non accetteremo ulteriori sottrazioni al confronto. Perché è dovere di chi è stato nominato, e siede al comando dell’amministrazione della sanità spezzina, riferire alle Istituzioni, quando le Istituzioni chiamano.

E non prendiamoci in giro, le assenze di ASL5, alle richieste del Consiglio Comunale, non cominciano nel momento dello scoppio della pandemia. E’ un anno e mezzo che inoltriamo inviti a Troiano, Banchero, Massei, per presentarsi e riferirci su tutte problematiche sanitarie del nostro territorio: nuovo ospedale, personale sanitario, internalizzazione della OSS, stato delle nuove assunzioni. Tutti caduti nel vuoto.

Abbiamo a che fare con soggetti inesistenti, o dobbiamo cominciare a pensare che la sanità spezzina è di fatto commissariata? Perché? E da chi? Lo spieghino alla città. Sono pagati, e nemmeno poco, anche per fare questo.

Vogliamo sperare che il Presidente del Consiglio Comunale Guerri ed il Sindaco Peracchini, in qualità di primo responsabile della salute dei cittadini, dimostrino di avere l’autorità delle cariche pubbliche che rivestono, e si attivino per assicurare la presenza di chi abbiamo invitato.

Diversamente, dovremo pensare di avere a che fare con tutte figure che non vogliono dar conto del ruolo e delle funzioni per cui sono state nominate ed elette.

E’ un pericoloso ed inaudito precedente quello che si sta verificando. Lo diciamo anche a tutela sia di tutti i nostri colleghi che siedono con noi in Aula, si dell’Istituzione che rappresentiamo".



Marco Raffaelli

Dina Nobili

Luca Erba

Massimo Baldino Caratozzolo