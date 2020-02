Il Giorno del Ricordo per la costruzione "di un mondo migliore"

La Spezia - Nell'intervento con il quale ha aperto la cerimonia consiliare dedicata al Giorno del Ricordo, svoltasi questa mattina in sala Dante, il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri ha sottolineato la scelta unitaria del Consiglio Comunale di onorare questa ricorrenza attraverso una seduta straordinaria con il coinvolgimento degli studenti spezzini. "Riteniamo sia questo - ha detto Guerri - un modo efficace per tenere viva la memoria di una vicenda che merita di essere annoverata fra le atrocità della storia e che si identifica nella triplice persecuzione che ha colpito una parte del popolo italiano, sottoposta alla barbarie dei massacri, al dolore di un esodo forzato e all'onta del silenzio". Dopo aver ripercorso i passaggi della vicenda storica, ricordando anche l'esperienza degli esuli arrivati nella nostra città, allocati per lungo tempo nelle caserma "Ugo Botti" di Ruffino prima di trovare casa nei condomini del villaggio di Mazzetta e di via Proffiano a Rebocco, Guerri ha evidenziato che "oggi gli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia e i loro familiari non sono soli nel ricordare i tragici fatti che li hanno segnati, perché quella vicenda fa parte dei temi su cui si sofferma la riflessione collettiva della nostra comunità nazionale ed è riconosciuta come un monito per la costruzione di un mondo migliore".