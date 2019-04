Il Comune rassicura: “Nessun autovelox è stato installato in Via Carducci”

La Spezia - "Sulla base di un decreto prefettizio è possibile installare sistemi atti alla rilevazione dell’eccesso di velocità anche a distanza quali tutor e autovelox: una possibilità che nasce non certo dalla volontà di fare cassa ma ai fini della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini". Esordisce così l'amministrazione comunale nella replica alle dichiarazioni dei membri del gruppo consiliare Leali a Spezia (leggi qui) in merito alla possibilità di installare un velox in Via Carducci, vagliata da Palazzo civico.



"L’indicazione del decreto prefettizio è frutto di dati oggettivi e di un attento monitoraggio sulla sinistrosità in alcuni tratti di strada nonché di un relativo studio statistico. Al momento sono solo due le strade in cui potrebbero essere installati tali sistemi: la Napoleonica nel tratto Acquasanta - Fabiano Basso e, per l’appunto, uno specifico tratto di Via Carducci. Una possibilità di installare tale strumentazione, ma non certo l’installazione di cui l’amministrazione avrebbe informato la cittadinanza", conclude la nota del Comune.