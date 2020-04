I vertici Asl non parteciperanno al consiglio straordinario aperto

La Spezia - "Nel ringraziare per l'invito alla seduta del Consiglio comunale che si svolgerà in videoconferenza in data 4 maggio, dispiace non poter aderire alla richiesta avanzata, in quanto la direzione aziendale, come tutto il personale, è impegnata a far fronte all'emergenza dovuta al Covid-19". Esordisce così il commissario della Asl 5, Daniela Troiano, nella lettera con la quale declina la convocazione ricevuta dal consiglio comunale della Spezia convocato su richiesta dell'intera opposizione per la serata di lunedì. Un gesto che fa rumore e che farà molto discutere. Oltre a Troiano non si parteciperanno alla videoconferenza nemmeno la direttrice sanitaria Maria Antonietta Banchero e la direttrice sociosanitaria Maria Alessandra Massei a dimostrazione di come i rapporti istituzionali con i vertici Asl siano a minimi storici.



"Lo sforzo organizzativo profuso per cercare di contenere gli effetti dell'epidemia in atto deve continuare per poter far fronte alle esigenze sanitarie che mutano nel rispetto dell'evoluzione della malattia. Inoltre - prosegue Troiano - si stanno affrontando le problematiche connesse a una possibile graduale riapertura dell'attività di elezione ed ambulatoriale, seguendo le direttive che verranno fornite e i limiti oggettivi imposti dalle condizioni di sicurezza per utenti ed operatori. Pertanto, ferma restando la disponibilità ad un dialogo in un momento successivo in cui la situazione potrà essere gestita con una maggiore tranquillità, si ritiene di dover declinare l'invito avanzato".

Il messaggio comunicato nel corso dell'animato Comitato ristretto dei sindaci dei giorni scorsi viene quindi ribadito: la politica lasci lavorare i tecnici. Un concetto che suona male, rispetto all'invito a partecipare a una seduta di consiglio comunale, alle 21 e da casa.