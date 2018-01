I venditori della piazza pagheranno di più, aumenta tassa di soggiorno

La Spezia - Edilizia scolastica e adeguamenti sismici, ma anche altro tra i propositi della giunta comunale per il biennio 2018-2020, così come annunciati nel bilancio preventivo dell'ente. A cominciare dai già annunciati finanziamenti per le frane di Montalbano e Viseggi, con l'affidamento della progettazione finale, nella speranza che le opere siano complete entro dodici mesi. Discorso a parte sulla Cosap, la cosiddetta imposta sulla pubblicità. Il Comune istituisce il Cuf (contributo unico fiere) e modifica gli articoli 34 e 35 del regolamento Cosap in modo da uniformare il canone di tutte le occupazioni di suolo pubblico insistenti su parcheggi, indipendentemente dalla tipologia di parcheggio sul quale insiste l'occupazione (blu-bianco-giallo). "E siccome il suolo pubblico non veniva mai liberato abbiamo deciso che se entro 15 giorni non succede, si può procedere con la denuncia di abuso edilizio" - chiarisce il sindaco che aggiunge: "Abbiamo pensato anche all'adeguamento dei coefficienti di venditori ambulanti (Piazza Cavour compresa) e operatori agricoli per avvicinarci ai 300mila euro di spese che ogni anno il Comune è costretto a versare".



Tre euro a persona, l'imposta di soggiorno aumenta. Il debito con Acam. Mettendo le mani sull'articolo 3 del regolamento sull'imposta di soggiorno, il Comune recepisce la possibilità di siglare un accordo fiscale con Airbnb. Ma la vera novità è l'aumento a 3 euro a persona dell'imposta di soggiorno per i primi cinque giorni di permanenza. In questo modo palazzo civico spera di raddoppiare gli incassi (da 700mila a 1,4 milioni) da riutilizzare sempre nel settore turistico. Altra grana è il conguaglio dovuto ad Acam Ambiente per 973mila euro: "Sono state fatte valutazioni errate - spiega Casati -, siamo riusciti a spalmare quel debito in quattro anni. Grazie al sindaco e all'intervento con Spezia risorse la tariffa si riduce con più servizi e meno spese".