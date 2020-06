I socalisti sostengono Massardo: "Volontà di unire il centrosinistra"

La Spezia - Il direttivo Provinciale del Partito Socialista Italiano esprime soddisfazione per la candidatura a Presidente della Regione Liguria del professor Massardo. I socialisti liguri lo hanno sostenuto da tempi non sospetti e, oggi, ne approvano la volontà di non disperdere quanto fatto "in questi mesi da uno “stallo” politico senza precedenti con veti contrapposti che procrastinano sine die la prospettiva di unire le forze politiche e sociali che si riconoscono nei valori della democrazia, dell’antifascismo, della Costituzione e si collocano nel campo alternativo a quello sovranista rappresentato da Toti". I socialisti vedono in questa candidatura la volontà di unire e non di dividere, una volontà di mettersi a disposizione per costruire una vera alternativa democratica della quale ha enorme bisogno la nostra regione, la nostra Liguria.