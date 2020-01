I redditi dei parlamentari spezzini: chi sale e chi scende, e di quanto

La Spezia - E' Manuela Gagliardi a guidare il gruppo dei cinque parlamentari spezzini in fatto di reddito imponibile dichiarato nel 2019.

Sono stati pubblicati sui siti del Senato e della Camera le dichiarazioni patrimoniali dei senatori e dei deputati ed l'avvocato, nonché assessore comunale a titolo gratuito, Gagliardi a dichiarare la somma più rilevante alla voce del reddito imponibile, per una cifra pari a 119.439 euro. Gagliardi è anche il parlamentare spezzino per il quale si segnala un aumento più cospicuo rispetto alla dichiarazione resa nel 2018, quando il reddito imponibile era stato di 59.348 euro. La crescita è stata dunque di circa 60mila euro.

Poco distante, per quel che riguarda l'incremento, si trova il collega della Lega Lorenzo Viviani, che dai 33.474 euro del 2018 è passato a dichiarare un imponibile di 81.191 euro, per un aumento di circa 48mila euro.



Staccato c'è il deputato del Pd Andrea Orlando, che ha incrementato di circa 6mila euro il reddito imponibile dichiarato nel 2018 (pari a 93.437 euro) presentando una tabella che riporta la cifra di 99.895 euro.

Cala, invece, il reddito imponibile presentato dalla senatrice del Carroccio, Stefania Pucciarelli, passata dai 104.760 euro dichiarati nel 2018 ai 103.665 dichiarati nel 2019.

Ancora peggio (si fa per dire) è andata alla deputata di Italia viva, Raffaella Paita, che nella penultima dichiarazione dei redditi segnava una somma di 105.951 euro, mentre nell'ultima dichiarazione patrimoniale ne ha riportati 98.021, per un calo vicino ai 6mila euro.



Come si nota a prima vista, sono ben diverse le cifre degli incrementi (o decrementi) reddituali per la senatrice Pucciarelli e per gli onorevoli Paita e Orlando. La ragione è semplice: tutti si sono insediati il 19 marzo del 2018 e nell'ultima dichiarazione incidono gli oltre otto mesi in parlamento, mentre nella documentazione del 2018 venivano dichiarati i redditi del 2017. E mentre Pucciarelli, Paita e Orlando erano in consiglio regionale o, addirittura, al governo, nel ruolo di ministro, Gagliardi e Viviani percepivano i redditi delle proprie professioni (avvocato e pescatore professionista), con l'aggiunta degli emolumenti rispettivamente per il ruolo di vicesindaco e di consigliere comunale. Somme ben lontane rispetto a quelle che piovono nelle tasche di consiglieri regionali e parlamentari.