I grillini spezzini soddisfatti: "Grazie a Grillo e Casaleggio"

La Spezia - "Il M5S La Spezia ringrazia tutti gli elettori che gli hanno dato fiducia consapevoli che solo nel Movimento sta il vero cambiamento; gli attivisti che si sono prodigati per raggiungere questo risultato; i candidati che si sono messi in gioco in prima persona; i simpatizzanti che hanno appoggiato ogni scelta di questo viaggio; i rappresentanti di lista che hanno rinunciato a sonno e riposo per far sì che tutto procedesse regolarmente e tutti coloro che hanno avuto il coraggio di credere in un sogno che è diventato un grande progetto". Lo si legge in una nota del Movimento cinque stelle della Spezia.

"Un ringraziamento speciale - conclude la nota - va a Beppe Grillo e al nostro indimenticabile Gianroberto Casaleggio. Nonostante una legge elettorale fatta per impedirci di governare , 'non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai' (Gianroberto Casaleggio)".