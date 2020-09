La Spezia - La lista Toti Presidente sarà presente con i propri gazebo oggi pomeriggio in piazza Sant'Agostino, alla Spezia, dalle 16 alle 20, domani sabato 12 alla Spezia, in piazza Sant'Agostino, dalle 16 alle 20, a Sarzana, piazza Luni la mattina, a Sesta Godano la mattina, in occasione del mercato di Arcola, in località Pianazze (parcheggio antistante entrata al parco) e centro storico, la mattina.