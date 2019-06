I dubbi di Grondacci: “Se diranno no dovranno portare a Roma prove tecniche”

La Spezia - Fra il pubblico tanta società civile che regge botta almeno fino ad una cert’ora prima cioè che il sonno arrivi a bussare. Nelle prime file c’è anche Marco Grondacci, giurista ambientale, che commenta l’ordine del giorno della maggioranza rilevando diversi punti debole: “Quello che mi ha colpito di più è il secondo punto. Al di là del primo, in cui si parla di dismissione dopo avere detto il contrario, il che, e lo dico da ex politico ed amministratore, ti fa perdere potere contrattuale col governo per portare a casa qualcosa. E’ un atteggiamento che suggerisce un atteggiamento: quello di mettersi alla finestra. Dopo di che sono contento che dicano no”.

E ancora: “Scritto così il secondo punto non mi convince: per poter dire no dentro i gruppi istruttori devi portare al Ministero della documentazione tecnica approfondita e motivata che dimostri che non ci sono le condizioni per rinnovare l’Aia. Il Comune però ha una competenza soltanto sanitaria, il resto è di competenza dei vari ministeri. Bene, non voglio andare alle conclusioni ma la domanda è spontanea: se c’è scritto così in quell’ordine del giorno hanno dei dati da portare a Roma in cui si dimostra che c’è un problema di impatto sanitario incompatibile con il sito? Perché diversamente si viene respinti”.