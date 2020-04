I dubbi Orlando sulla fase due: "Non solo distanziamento ma organizzazione trasporti, servizi, spazi pubblici"

La Spezia - "Lo chiedo con il massimo rispetto e senza alcuna polemica, siete certi che una ripartenza in ordine sparso e senza un andamento epidemiologico positivo consolidato sia una buona idea? E lo dico non solo dal punto di vista sanitario". I dubbi di Andrea Orlando, vice-segretario del Partito Democratico, riguarda la cosiddetta fase due quella che, sempre che non cambi tutto in corsa, da maggio dovrebbe diventare realtà se non in tutta Italia almeno nelle regioni dove la situazione sta, seppure molto lentamente, migliorando. Ma è sul come che si interroga la politica, stretta fra i timori del comitato tecnico-scientifico che studia l'evoluzione della pandemia e il grido di allarme delle aziende, dei lavoratori: "Una falsa partenza con una conseguente nuova stretta - spiega il suo ragionamento l'ex ministro - sarebbe lo scenario peggiore possibile anche per la nostra economia già così fortemente provata. Occorrerà gradualità, flessibilità (alcune scelte dovranno essere adeguate progressivamente) e ancora una volta rispetto scrupoloso delle disposizioni. Si’, perché dobbiamo sapere che basterà pochissimo per incrinare i risultati sino a qui raggiunti nel contrasto al virus. Certo sui luoghi di lavoro che hanno proseguito la produzione è stato possibile assicurare condizioni di sicurezza ma lo scenario che si prospetta con una ripresa più consistente è diverso".



Orlando è concorde sul fatto che "il problema non sarà più soltanto quello del distanziamento negli uffici o nelle fabbriche ma nell’organizzazione dei trasporti, dei servizi, degli spazi pubblici e questo richiederà profonde innovazioni organizzative. Le linee guida sanitarie in questo senso saranno essenziali come punto di partenza. E’ importante per questo che da medici scienziati e poi dalle autorità sanitarie vengano al più presto indicazioni omogenee e da lì bisognerà partire in un lavoro di confronto tra i vari livelli istituzionali, le forze sociali ed economiche. Sarà una discussione importante e difficile, e sarà utile tanto più entrerà con concretezza nelle singole situazioni della vita sociale e produttiva. Sostituire al “chiudete chiudete!” il grido “aprite aprite!” non servirà ad andare in questa direzione".