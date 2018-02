I diplomati magistrali incontrano i candidati

"In tutta Italia a parità di titolo di accesso all’insegnamento c’è stata una disparità di trattamento".

La Spezia - L' opera di sensibilizzazione da parte del Coordinamento Diplomati Magistrali continua. Lo scorso 14 febbraio le diplomate magistrali hanno incontrato le candidate del centrodestra Manuela Gagliardi e Stefania Pucciarelli. Nell'incontro svoltosi nel pomeriggio, come già' avvenuto in altra occasione con il senatore Caleo, le insegnanti hanno

illustrato come la sentenza dell'adunanza plenaria del 20 dicembre 2017 cambierà la loro vita togliendogli di fatto la possibilità dopo anni e anni di insegnamento con contratti precari, di entrare in ruolo e stabilizzare quindi la loro posizione lavorativa. Le maestre hanno puntato i riflettori anche sul fatto che, a seguito dei ricorsi presentati da migliaia di maestre/i in tutta Italia a parità di titolo di accesso all’insegnamento c’è stata una disparità di trattamento. Circa 5mila insegnanti infatti, sono stati immessi in ruolo con sentenze passate in giudicato mentre altri cinquantamila rischiano il licenziamento dopo il 30 giugno se non verrà affrontata con giustizia la loro situazione.

