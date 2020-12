I dieci candidati del centrodestra alle elezioni provinciali di gennaio

La Spezia - Mentre per il centrosinistra l'unitarietà (quasi) totale nella costruzione della lista dei candidati consiglieri provinciale è una novità dell'ultim'ora, per il centrodestra non ci sono sorprese: la maggioranza a livello regionale, del capoluogo e di molte altre amministrazioni comunali (prima fra tutte quella di Sarzana) si presenterà compatta come avviene da ormai oltre cinque anni.



Nel novero dei dieci nomi che correranno per la tornata del 10 gennaio ci sono per Cambiamo il consigliere spezzino Marco Frascatore, la sindaca di Follo Rita Mazzi e il consigliere di Sarzana Luca Ponzanelli, mentre per la Lega figurano la consigliera spezzina Lorella Cozzani e il consigliere di Framura Alessandro Rosson. Per Liguria popolare saranno candidati il sindaco di Pignone Ivano Barcellone e il consigliere di Santo Stefano Magra Francesco Ponzanelli, per Fratelli d'Italia la consigliera di Pignone Elena Da Pozzo e per Forza Italia il consigliere di Porto Venere Emilio Di Pelino. E da considerare indipendente, infine, la consigliera di Lerici Lisa Saisi.