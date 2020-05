I conti di Battistini su Asl5: "Ecco come sono stati spesi i tanti soldi della collettività"

La Spezia - "La vicenda del nuovo ospedale del Felettino, al di là del fallimento del progetto, la cui responsabilita’, se non altro per una gestione non puntuale e attenta, va certamente assegnata alla Giunta Toti, ha un aspetto tutt’altro che secondario nella quantità di risorse economiche che, in questo fallimento, sono state riversate". Francesco Battistini, consigliere regionale di Linea Condivisa, fa i conti sulla base dei dati che "oggi abbiamo ricevuto" e che "dobbiamo dire, se possibile, sono ben peggiori di quanto ci aspettassimo".



Battistini parla di € 21.858.367,93 versati ad Asl5 e provenienti da diverse fonti di finanziamento di cui, la maggior quota, dal finanziamento statale di oltre 119 milioni di €. Di questi quasi 22 milioni esistono giustificativi per un totale di € 17.206.284,20 così ripartiti: € 8.398.787,65 relativi alle spese di progettazione per l’attivita’ svolta da IRE, stazione appaltante di Regione Liguria, € 2.485.623,04 relativi a espropri, € 847.245,91 per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo e € 5.464.627,60 all’impresa aggiudicataria per i lavori realizzati. "Insomma un utilizzo di una enorme quantità di soldi dei cittadini per un risultato che è sotto gli occhi di tutti: una grande e squallida spianata fangosa, il simbolo di un’incapacità gestionale costosissima".