I comunisti stanno con i portuali

La Spezia - Il Partito Comunista Italiano solidarizza e appoggia la lotta dei portuali spezzini che, dopo la chiusura del tavolo delle trattative, si sono visti costretti a scendere in piazza per rivendicare il diritto ad essere fatti partecipi dell'intera riforma contrattuale del settore portuale, ponendo al centro dell'attenzione, non solo la questione salariale, ma anche un problema di sicurezza all'interno del settore degli stessi lavoratori. Il PCI ritiene indispensabile che i lavoratori vengano coinvolti in qualsiasi decisione e riforma che li riguardi ed oltre ad esprimergli solidarietà e vicinanza, mette a disposizione le sue forze ed i sui organismi dirigenti per sostenere i loro confronti e le le loro eventuali prossime mobilitazioni.



PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Federazione della Spezia